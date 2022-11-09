Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 ноября 2022 10:39

В Воронежской области депутата обвиняют в крупном мошенничестве

По данным следствия, он незаконно получил из регионального бюджета субсидии на сумму более 600 тысяч рублей
Олег КУЗНЕЦОВ
Директор предоставил в региональный департамент аграрной политики недостоверные сведения и на их основании получил более 600 тысяч рублей.

Директор предоставил в региональный департамент аграрной политики недостоверные сведения и на их основании получил более 600 тысяч рублей.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В суд направили уголовное дело 68-летнего директора ООО «Мичуринское». Он также является депутатом Совета народных депутатов Подгоренского района. Слугу народа обвиняют в двух преступлениях по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере».

По версии следствия, в 2020 и 2021 годах директор ООО «Мичуринское», используя свое служебное положение, похитил более 600 тысяч рублей. Cделал он это в результате незаконного получения из областного бюджета субсидий на развитие мясного животноводства. Директор представил в региональный департамент аграрной политики недостоверные сведения. На их основании ему выдали деньги для компенсации части затрат. В ходе следствия депутат полностью возместил причиненный государству ущерб.

Уголовное дело будут рассматривать в Россошанском районном суде. Директору-депутату грозит до шести лет лишения свободы.