Воронежские статистики зафиксировали спад региональной экономики

Регион отстает от показателей 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Спад региональной экономики зафиксировали в Воронежстат. По сравнению с 2021 годом область просела по ряду показателей. Данные за январь-сентябрь опубликовали во вторник, 8 ноября.

В сентябре индекс промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 93,1%. За девять месяцев спад 0,7%. Однако в прошлом году за этот же период был отмечен рост в 2,3% по отношению к 2020 году.

В сфере строительства показатели сентября составляют 84% от уровня аналогичного периода прошлого года. За девять месяцев – 97,8%. В сельском хозяйстве достигли 79,1% от сентября 2021. При этом по итогам девяти месяцев в этой отрасли рост на 6,1%.

Оборот розничной торговли также сократился. В сентябре составил 90,1%, а за девять месяцев – 93,3%. При этом в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 был рост на 6,7%.

Начисленная заработная плата за год выросла на 12,1%. Однако реальная, с учетом инфляции, напротив, сократилась на 2,5%. Средняя зарплата в регионе по итогам девяти месяцев составляет 44,1 тыс. рублей.