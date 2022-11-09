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НовостиЭкономика9 ноября 2022 10:22

Воронежские статистики зафиксировали спад региональной экономики

За девять месяцев 2022 года регион отстал по ряду показателей
Мария Щербакова
Регион отстает от показателей 2021 года

Регион отстает от показателей 2021 года

Фото: Евгения ГУСЕВА

Спад региональной экономики зафиксировали в Воронежстат. По сравнению с 2021 годом область просела по ряду показателей. Данные за январь-сентябрь опубликовали во вторник, 8 ноября.

В сентябре индекс промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 93,1%. За девять месяцев спад 0,7%. Однако в прошлом году за этот же период был отмечен рост в 2,3% по отношению к 2020 году.

В сфере строительства показатели сентября составляют 84% от уровня аналогичного периода прошлого года. За девять месяцев – 97,8%. В сельском хозяйстве достигли 79,1% от сентября 2021. При этом по итогам девяти месяцев в этой отрасли рост на 6,1%.

Оборот розничной торговли также сократился. В сентябре составил 90,1%, а за девять месяцев – 93,3%. При этом в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 был рост на 6,7%.

Начисленная заработная плата за год выросла на 12,1%. Однако реальная, с учетом инфляции, напротив, сократилась на 2,5%. Средняя зарплата в регионе по итогам девяти месяцев составляет 44,1 тыс. рублей.