Воронежские компании ответят за смерть монтажника при земляных работах

Гострудинспекция направила в правоохранительные органы материалы расследования несчастного случая во время земляных работ в Боброве. Трагедия произошла 10 сентября 2022 года. Погиб 49-летний монтажник ООО «Агростройподряд». Подробности рассказали в региональной трудинспекции в среду, 9 ноября.

Рабочие засыпали котлован песком на площадке канализационной системы на улице Стокласека,1. Машинист ООО «ТКС» зацепил ковшом монтажника, когда забирал песок. Травмы оказались смертельными.

Как пояснили в ведомстве, машинист не убедился в отсутствии людей в зоне работы экскаватора. При этом погибший находился на расстоянии ближе 5 метров. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении юрлиц к административной ответственности.