В Воронежской области за сутки с тяжелой формой ковида госпитализировали 24 человека

Вирус выявили у 87 воронежцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Положительные тесты на коронавирус за последние сутки получили 87 жителей Воронежской области. Таким образом общее количество заболевших с начала пандемии достигло 466 477. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в среду, 9 ноября.

Умер один житель региона. В целом ковид унес жизни 8 562 воронежцев. С тяжелой формой заболевания за сутки госпитализировали 24 человека. При этом закрыли больничный 112 жителей.

Для сравнения, днем ранее выздоровели 258 воронежцев. При этом новых случаев заражения было всего 71. Тогда от ковида никто не умер.