За три комментария в соцсети житель Воронежской области заплатит штраф в 30 тыс.

За три комментария в соцсети, дискредитирующие действия вооруженных сил РФ, 30-летний житель Новоусманского района заплатит штраф в 30 тыс. рублей. Мужчина со своего личного аккаунта высказался под видеозаписью, размещенной городском паблике с 200 тыс. подписчиками. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в среду, 9 ноября.

После того, как полицейские составили протокол об административном правонарушении, мужчина удалил свой аккаунт из соцсети. Материалы дела передали в Новоусманский районный суд, который признал комментатора виновным.