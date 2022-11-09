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НовостиОбщество9 ноября 2022 8:38

За три комментария в соцсети житель Воронежской области заплатит штраф в 30 тыс.

Суд признал его виновным в дискредитации вооруженных сил РФ
Мария Щербакова

За три комментария в соцсети, дискредитирующие действия вооруженных сил РФ, 30-летний житель Новоусманского района заплатит штраф в 30 тыс. рублей. Мужчина со своего личного аккаунта высказался под видеозаписью, размещенной городском паблике с 200 тыс. подписчиками. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в среду, 9 ноября.

После того, как полицейские составили протокол об административном правонарушении, мужчина удалил свой аккаунт из соцсети. Материалы дела передали в Новоусманский районный суд, который признал комментатора виновным.