Воронежскую Госжилинспекцию возглавил выходец из мэрии Дмитрий Соломаха

Главой государственной жилищной инспекции Воронежской области стал Дмитрий Соломаха. Ранее он был руководителем городского управления ЖКХ. О назначении сообщили в региональном правительстве в среду, 9 ноября.

Соответствующий приказ уже подписал губернатор Александр Гусев. Дмитрий Соломаха с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей.

Напомним, бывший руководитель региональной Госжилинспекции Диана Гончарова покинула пост 8 ноября. Приказ об освобождении ее от должности губернатор подписал 13 октября. В нем говорится, что Гончарова «уволилась в связи с досрочным прекращением полномочий и по собственной инициативе». Она руководила ведомством с 29 октября 2015 года.