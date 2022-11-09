Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 8:26

Воронежскую Госжилинспекцию возглавил выходец из мэрии Дмитрий Соломаха

Ранее он руководил управлением ЖКХ облцентра
Мария Щербакова

Главой государственной жилищной инспекции Воронежской области стал Дмитрий Соломаха. Ранее он был руководителем городского управления ЖКХ. О назначении сообщили в региональном правительстве в среду, 9 ноября.

Соответствующий приказ уже подписал губернатор Александр Гусев. Дмитрий Соломаха с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей.

Напомним, бывший руководитель региональной Госжилинспекции Диана Гончарова покинула пост 8 ноября. Приказ об освобождении ее от должности губернатор подписал 13 октября. В нем говорится, что Гончарова «уволилась в связи с досрочным прекращением полномочий и по собственной инициативе». Она руководила ведомством с 29 октября 2015 года.