Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Воронежской области

Аналитики назвали сферы с самой высокой зарплатой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики сервиса SuperJob составили ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий ноября в Воронежской области. Оказалось, что больше всего готовы платить менеджеру по оптовым продажам бытовой химии. Соискатели могут рассчитывать на зарплату до 93 тыс. рублей. Кроме того, предполагается бесплатное обучение, компенсация транспортных расходов, скидки на продукцию и премии.

На втором месте оказалась вакансия территориального менеджера с зарплатой от 80 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт управления, наставничества и личных продаж. При этом должен быть на связи 24/7.

На третьей строчке рейтинга – начальник отдела поддержки и контроля качества. Такому специалисту готовы платить от 70 тыс. рублей. Соискатель должен иметь высшее образования и опыт аналогичной работы от двух лет.

На четвертом месте вакансия ведущего экономиста с зарплатой от 65 тыс. рублей. Замыкает ТОП должность руководителя отдела подбора персонала с зарплатой до 79 тыс.

Кроме того, самые высокие зарплатные предложения исследователи отметили в сферах: оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, услуг, транспортно-логистической отрасли, в здравоохранении и IT.