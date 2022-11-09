Воронежцы могут принять участие во Всероссийском экологическом диктанте

Воронежцев приглашают принять участие во Всероссийском экологическом диктанте-2022, которые будет проходить с 11 по 27 ноября. Принять участие могут дети старше 6 лет и взрослые. Об этом сообщили в городском управлении экологии.

Проект направлен на повышение экологических знаний. Диктант будет проходить в очном и «онлайн» форматах. Диктант рассчитан на 60 минут. Выполнение заданий займет 45 минут, еще 15 минут предназначены для регистрации и инструктирования. Доступ к написанию в «онлайн» формате будет открыт на официальном сайте проекта в день проведения (в 0.00 по московскому времени).

В рамках Экодиктанта предусмотрены конкурсы, к примеру, конкурс видеороликов «Зеленый экран». Победители получат ценные призы.

Отметим, в 2021 года в проекте приняли участие более 3,4 млн человек из всех регионов России и 105 зарубежных стран.