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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 7:26

В ДТП с двумя иномарками в Воронеже пострадала 33-летняя женщина

С травмами ее доставили в больницу
Мария Щербакова
По факту полицейские проводят проверку

По факту полицейские проводят проверку

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В ДТП в Железнодорожном районе Воронежа пострадала 33-летняя местная жительница. Женщину с травмами доставили в больницу. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в 19.00 вторника, 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 58-летний водитель «Хендэ Солярис» при перестроении не уступил дорогу «Хенде Крета», который ехал попутно без изменения направления движения. Автомобили столкнулись. Пострадавшая – водитель «Хендэ Крета». Сейчас в обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются в полицейские.