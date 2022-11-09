В Коминтерновском районе Воронежа ночью загорелась трехкомнатная квартира

Пострадавшего госпитализировали Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Ночью в Коминтерновском районе Воронежа загорелась трехкомнатная квартира в многоквартирном доме №158 на Беговой. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 01.16 среды, 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спасателей, есть пострадавший. 61-летнего мужчину госпитализировали. Кроме того, огонь повредил домашние вещи и мебель в комнате 3,5х4м.

Пожар ликвидировали уже в 01:35. На месте работали четыре пожарно-спасательных отделения: 13 человек и 4 единицы техники.