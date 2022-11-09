Под Воронежем иномарка протаранила стоящий грузовик

Водитель не справился с управлением Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Рамонском районе автомобиль «HAIMA» врезался в стоящий КамАЗ с прицепом. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. ДТП произошло на дороге «Землянск – Б. Верейка» в 18.10 вторника, 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

За рулем иномарки был 49-летний житель Белгородской области. С травмами его доставили в медицинское учреждение. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.