На охрану площади Ленина в Воронеже в праздники выделили 4,3 млн рублей

На охрану площади Ленина в Новогодние праздники воронежские власти готовы потратить до 4 млн 359 тыс. рублей. Такова начальная максимальная цена контракта. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Подрядчик должен будет организовать круглосуточное дежурство, начиная с полуночи 1 декабря. Снимут охрану в полночь 25 января 2023 года. С 10.00 31 декабря на площади организуют патрулирование, установят пропускную систему.

Победитель аукциона должен иметь ручные металлодетекторы, досмотровые зеркала, локализаторы взрыва, приборы для обнаружения огнеопасных жидкостей. Кроме того, подрядчик обязан установить систему видеонаблюдения, временной ограждение (высотой от 2 метров и длиной от 100 метров).

Напомним, Новогоднее оформление площади Ленина обойдется в 65,4 млн рублей. Работы проведет ООО «СовТехЭко» - компания стала единственным участником аукциона. Площадь стилизуют под эпоху Петра I. Монтаж начнется в середине декабря.