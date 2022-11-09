В приграничной зоне погиб 19-лений житель Воронежской области

О гибели воронежца сообщила районная администрация Фото: с сайта администрации Лискинского района.

В приграничной зоне, исполняя служебные обязанности, погиб 19-летний житель Лискинского района Александр Сериков. Об этом сообщили в районной администрации во вторник, 8 ноября.

Александр проходил службу в должности механика-водителя гусеничного минного заградителя танкового полка армейской мотострелковой дивизии.

- По рассказам друзей и близких Александр с малых лет интересовался гусеничной техникой. Говорил, что мечтает служить в армии водителем танка и его мечта осуществилась. Будучи на службе, быстро освоил навыки управления тяжелой боевой машиной, - рассказали в администрации.

Кроме того, районные власти сообщили о гибели в зоне СВО 45-летнего Дмитрия Зубарева. Уроженец села Средний Икорец добровольцем сражался в районе города Артемовск. Дмитрий награжден медалью «За отвагу» и медальную Луганской народной республики посмертно.