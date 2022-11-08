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НовостиОбщество8 ноября 2022 16:08

Воронежский заповедник перешел на зимний режим работы

Экскурсионные объекты теперь закрываются на час раньше
Ирина КАЗАНИНА
Фото из группы Воронежского заповедника в соцсети "ВК"

Фото из группы Воронежского заповедника в соцсети "ВК"

Фото: Предоставлено

С 8 ноября Воронежский заповедник перешел на зимний режим работы, сообщила его администрация. Теперь все экскурсионные объекты и объекты инфраструктуры работают на час меньше. Это касается Музея природы, Музея Пескова, Бобрового городка, касс, билетного терминала и сувенирных лавок.

Зимний режим работы:

- Музей природы, Бобровый городок, Музей Василия Пескова – ВТ-ВС с 9:00 до 17:00

- Музей пожаров – СР-ВС 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

- Экологическая тропа «Черепахинская» – ВТ-ВС с 9:00 до 18:00