Фото из группы Воронежского заповедника в соцсети "ВК" Фото: Предоставлено

С 8 ноября Воронежский заповедник перешел на зимний режим работы, сообщила его администрация. Теперь все экскурсионные объекты и объекты инфраструктуры работают на час меньше. Это касается Музея природы, Музея Пескова, Бобрового городка, касс, билетного терминала и сувенирных лавок.

Зимний режим работы:

- Музей природы, Бобровый городок, Музей Василия Пескова – ВТ-ВС с 9:00 до 17:00

- Музей пожаров – СР-ВС 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

- Экологическая тропа «Черепахинская» – ВТ-ВС с 9:00 до 18:00