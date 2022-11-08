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НовостиОбщество8 ноября 2022 15:06

Водителя, сбившего 10-летнего мальчика в Нововоронеже, оштрафовали на 350 тысяч рублей

Ребенок получил тяжелые травмы
Юрий КОЗЛОВ

Судебные приставы взыскали с 42-летнего водителя из Нововоронежа в пользу матери пострадавшего в ДТП ребенка компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей.

В мае 2021 года мужчина, ехавший на своей машине по одной из улиц Нововоронежа, сбил 10-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. Мальчик получил тяжелые травмы.

Водитель, сам отец двоих детей, тем не менее не спешил оплачивать компенсацию. Сделал он это только под угрозой дополнительного взыскания еще 7 процентов от этих 350 тысяч рублей. Он перечислил всю сумму через портал Госуслуг.