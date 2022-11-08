В Воронеже при раскопках нашли предметы быта конца XIX - начала XX веков

Фото из архива "КП" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сотрудники ООО «Центр охранных археологических исследований» провели археологические полевые работы по изучению выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой г. Воронежа» в Воронеже на улице Пролетарская. Об этом сообщили в управлении по охране культурного наследия области.

На месте археологи обнаружили три углубленных в землю объекта хозяйственного назначения, датировка которых пока неясна. В результате исследования участка обнаружили коллекцию находок из керамики, металла и стекла конца XIX - начала XX вв.

Среди найденного также оказались серебряная монета 1922 года номиналом в 15 копеек, медные монеты 1899 года номиналом 1 копейка и 1915 года номиналом 3 копейки. Стеклянные находки представляют собой фармацевтические и парфюмерные бутылочки, а фаянсовые – фрагменты от кухонной посуды и две миниатюрных цилиндрических помадницы. Также найдены фрагменты горшков и тарной посуды.