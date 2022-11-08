Руководитель регионального департамента физкультуры и спорта: «Мы заинтересованы, чтобы в «Буране» играли воронежские хоккеисты»

Дмитрий Соболев. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На пресс-конференции руководитель департамента физкультуры и спорта правительства Воронежской области Дмитрий Соболев напомнил о наиболее весомых достижениях наших спортсменов в 2022 году:

- Несмотря на отстранение от большинства международных соревнованиях, наши атлеты продолжают выступать и успешно развивать свои способности. Отлично выступила Светлана Аплачкина. На ее счету победы на чемпионате России и в Кубке страны в забеге на 1500 метров, кроссе на 3 км, в рамках командного национального чемпионата на дистанции в 5000 метров, на всероссийской Спартакиаде сильнейших на ее счету бронза. Огромное достижение у нас в боксе. Юрий Свиридченков, воспитанник луганской школы бокса, на данный момент представляющий Воронеж, впервые за 30 лет принес нам победу на чемпионате России в весовой категории до 71 кг. Много побед в 2022 году на счету выступающей среди спортсменов с поражением опорного-двигательного аппарата Дарьи Майбородиной. И еще хотел бы выделить серебро на всероссийских соревнованиях Кубок Литвинова наших девушек Анастасии Петриной и Екатерины Астаховой. Им удалось выполнить уникальный элемент «литвиновский мост», который в мире сейчас никто не может повторить (спортсменка внизу поднимает вверх в шпагате ногу, на ее пальцах держится ее партнерша вверху – Ред.).

Уникальный "литвиновский мост" в исполнении Анастасии Петриной и Екатерины Астаховой. Фото: Федерация спортивной акробатики Воронежа.

Отдельно скажу о вводимых в строй спортивных объектах. Уже открыт стадион в Верхнем Мамоне, новый бассейн в Бутурлиновке. Перенесены из-за объективных причин сроки открытия манежа в Шилово и «Ледовой арены» в Борисоглебске. Причина – проблемы с поставкой комплектующих. Их должны открыть в 2023 году. В Воронеже также планируем построить к декабрю 2023-го новый спорткомплекс с борцовским залом.

- Который год на одном месте топчется хоккейный клуб «Буран». Уже давно он не выходил в плей-офф. И ставка почему-то делается на юных хоккеистов из других регионов. Может ли такая ситуация изменится?

- Позиция областных властей – во всех видах спорта нужно опираться на местных воспитанников. Создали команду в Молодежной хоккейной лиге, базирующейся в Нововоронеже. Там собрали наиболее перспективных ребят из воронежских спортшкол. Что касается «Бурана», то при стабильном финансировании ожидаем, конечно, других результатов.