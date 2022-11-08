Дело напавшего на воронежского полицейского мошенника передают в суд

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Воронеже завершилось расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Астрахани, который обвиняется групповом мошенничестве в крупном размере и применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Следствия установило, что не позднее января этого года 33-летний договорился с неустановленным лицом о хищении денег у стариков, с помощью сообщения им заведомо ложной информации о трудной жизненной ситуации с их родственниками.

26 января подельник обвиняемого сообщило пожилой жительнице Воронежа о необходимости предоставления крупной денежной суммы ее внучке, якобы попавшей в сложную жизненную ситуацию. Пенсионерка поверила и передала злоумышленникам 300 тысяч рублей.

На следующий день по аналогичной схеме мошенники пытались получить 300 тысяч от 82-летней жительницы областного центра. Но при получении обвиняемым денег через водителя такси их обнаружил полицейский. Обвиняемый распылил в глаза полицейскому перцовый баллончик, после чего сбежал. Пострадавший был вынужден обратиться к врачам за помощью. Позже подозреваемого задержали и заключили под стражу.

- В ходе расследования обвиняемый признал вину в совершении противоправных действий в отношении сотрудника полиции, отрицая причастность к мошенническим действиям, - рассказали в пресс-службе СУСКа по Воронежской области.

Однако следствие собрало достаточно доказательств, что позволило изобличить мужчину. В ближайшее время уголовное дело передадут в суд для принятия решения.