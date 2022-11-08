В воронежском театре кукол поставили премьеру для отцов

Золотой цыпленок Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Театр кукол показал на Маршакфесте первую премьеру нового сезона. Спектакль «Золотой цыпленок» по одноименной сказке Владимира Орлова поставила режиссер из Санкт-Петербурга Людмила Федорова.

Коварная Лиса подбивает Волка украсть в деревне золотое яичко, в надежде, что из него вылупится курица, которая будет нести золотые яйца и обогатит хищников. Но план срывается, когда из яичка вылупляется цыпленок. И Волк становится малышу отцом, защищая от происков хитрой рыжей «матери».

- Спектакль о родительской любви: о ее зарождении, жажде и поиске. О том, что иногда любви может не быть вовсе или, наоборот, что можно полюбить и чужого ребенка. Смотреть его нужно непременно всей семьей, - убеждена режиссер.

Постановка с одной стороны, трогательная и нежная, с другой – серьезная. Артист Владислав Ефанов, играющий Волка, признался, что пока репетировал, не раз прослезился, проникаясь отношением хищника к малышу.

- Любовь выросла внутри того, от которого не ждали. Любовь все меняет. Полюбить можно и приемного ребенка как своего, и раствориться в любви, если малыш тебе ее дарит. Внутри сразу что-то распускается, не понимаешь, как ты без этого комочка жил. Мне, как отцу, эти слова понятны, - говорит Владислав Ефанов.

Золотой цыпленок Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В спектакле замечательные куклы: хитрость Лисы прямо написана на ее морде, а Волк видно, что «мягкий», даже несмотря на зубы.

Малыши активно включаются в повестование, подсказывают из зала Цыпленку, что Лиса хочет его съесть, поддерживают Волка и бурно радуются в конце, когда все хорошо заканчивается.

- Дети самые требовательные зрители, их сложно увлечь. Но когда это происходит, от них невероятно заряжаешься, - уверен Владислав Ефанов.