Константин Цзю передумал организовывать в Воронеже боксерскую академию

Проект школы Константина Цзю в Воронеже либо отменен, либо поставлен на паузу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На пресс-конференции руководитель регионального департамента физкультуры и спорта Дмитрий Соболев высказался о будущем боксерской школы «Победоносец» (улица, Славы, 13А, корпус 1). В последнее время ходили разговоры, что ее помещение собирается «осваивать» легендарный Константин Цзю. Знаменитый боксер даже намеревался открыть на базе школы свою академию. При этом Цзю обещал сохранить бесплатное обучение детей.

Дмитрий Соболев поделился, что, по его данным, Константин Цзю передумал развивать проект своей школы в Воронеже. Видимо, легенде спорта не захотелось ввязываться в мутную историю, связанную с нынешним положением клуба «Победоносец». Его хочет выставить на улицу нынешний собственник здания.

- Имеет место спор хозяйствующих субъектов. Пока взаимопонимания между ними наладить не удается. К сожалению, здание не принадлежит ни области, ни городской администрации, поэтому у нас рычагов влияния на ситуацию не так уж много, - рассказал Дмитрий Соболев. – Рассматриваем вариант перевода юных боксеров в спортивную школу олимпийского резерва № 3 на Бульваре Победы, 17Б. Также в недалеком будущем собираемся открыть центр бокса на левом берегу. Там они тоже смогут заниматься.

На данный момент боксерский клуб «Победоносец», в котором занимаются 250 детей, может остаться без отопления, собственник здания неоднократно отключал свет.