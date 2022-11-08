Воронежский «Факел» в 2023 году может получить из областной казны почти на 100 миллионов больше, чем в 2022-м

Полные трибуны и мощная поддержка болельщиков говорят в пользу увеличения финансирования "Факела". Фото: Юрий КОЗЛОВ

На пресс-конференции руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Дмитрий Соболев рассказал о планах по финансированию ФК «Факел» в будущем сезоне. Сделал он это в ответ на вопрос, планируют ли усиливать команду в зимнее межсезонье.

- В 2022 году «Факелу» выделяли субсидию в 260 миллионов рублей. Теперь же от клуба поступила заявка на ее существенное увеличение – на 96 млн. Надеюсь, что ее удастся удовлетворить. В этом случае в 2023 году размер субсидии «Факелу» составит 356 миллионов рублей, - сообщил Дмитрий Соболев.

Надо отметить, что расходы в Премьер-лиге в принципе даже не сравнимы с теми, что клубы тратят в ФНЛ. Трансферы футболистов исчисляются миллионами, но не рублей, а долларов или евро. Так что увеличение финансирование на 100 млн. в лучшем случае позволит пополнить команду одним приличным игроком. Если его выкупать, а не брать в аренду.

Напомним, «Факел» на данный момент занимает 13 место в Премьер-лиге, находясь в зоне стыков. Воронежский клуб – единственный клуб в элите российского футбола, обходящийся без легионеров. Очки набираются в большей степени не на мастерстве, а на огромном желании и мощном командном духе.