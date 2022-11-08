В 2022 году вложения в сферу ЖКХ в Воронежской области составили 10 миллиардов

Воронежский губернатор Александр Гусев рассказал о вложениях в сферу ЖКХ в 2022 году. Общая сумма финансирования различных проектов составила 10 миллиардов рублей. Среди них 2,3 миллиарда на благоустройство общественных и дворовых территорий; более 450 миллионов – на реализацию федерального проекта «Чистая вода»; 1,1 миллиарда – на программу расселения воронежцев из аварийного и ветхого жилья.

На работы по модернизации систем водоснабжения потрачено 2 миллиарда рублей, на развитие системы обращения с отходами — более 1,2 миллиарда; на приобретение коммунальной техники — 807,8 миллиона и на капитальный ремонт многоквартирных домов — более 450 миллионов рублей.