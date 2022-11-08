Новый завод под Воронежем сможет перерабатывать до 15 тысяч тонн старых шин в год

Инвестор из Белоруссии готов построить в Новоусманском районе завод по безотходной переработке автомобильных шин. Его мощность позволит ежегодно утилизировать до 15 тысяч тонн отработанных шин, производя из них резиновую крошку и пыль, металлический и текстильный корд. Они используются для создания резиновых плит, покрытий спортивных и детских площадок, кровельных покрытий, эластичных добавок в асфальтобетон, изготовления матов для крупного рогатого скота, тротуарной плитки и многого другого.

Новое предприятие позволит создать до 70 рабочих мест.

ООО «Экологическая инициатива» (учредитель — ООО «БелинжинирингстройИнвест») официально уже зарегистрирована в Новоусманском районе и подала заявку на заключение соглашения для работы особой экономической зоне «Центр».