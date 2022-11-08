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НовостиОбщество8 ноября 2022 11:35

Воронежская школьница победила во Всероссийском конкурсе на лучший экологический герб региона

Мероприятие проводилось впервые
Ирина КАЗАНИНА
Фото управления экологии Воронежа

Фото управления экологии Воронежа

Фото: Предоставлено

Одиннадцатиклассница из воронежской школы №102 сала победителем Всероссийского конкурса в номинации «Экологический герб субъекта РФ» в своей возрастной группе. Организатором конкурса выступил неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского. В этом году мероприятие проводилось впервые, с целью создания интерактивной карты экологических гербов субъектов и населенных пунктов Российской Федерации.

Перед участниками стояла задача создать экологический герб своего региона, используя уникальные природные объекты, которые достойны стать символами самобытности и хрупкости природы.

Анастасия изобразила на своем гербе выхухоль, бобра, дуб и реку. Презентация интерактивной карты, куда вошли лучшие работы, состоится в 2023 году.