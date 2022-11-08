«Ночь искусств» посетили более 5000 воронежцев

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Акцию «Ночь искусств», которая прошла в Воронеже 4 ноября, посетили более 5 000 человек. В этом году программа была приурочена ко Дню народного единства и посвящена теме «Наши традиции». Часть мероприятия прошла бесплатно.

На малой сцене театра оперы и балета артисты устроили концерт «Музыка сердца» - прозвучали романсы известных русских и татарских композиторов, народные песни в обработке выдающихся классиков и инструментальные композиции с восточным колоритом. Вокально-музыкальную программу дополнили танцевальные номера. В театре драмы прошел музыкально-поэтический вечер: артисты театра и студенты актерского факультета института искусств прочитали любимые стихи, а в финале спели «Памяти ушедших» Визбора.

В филармонии солисты вместе с губернаторским эстрадно-духовым оркестром исполнили попурри на темы песен о России, концерт также демонстрировался онлайн.

В краеведческом музее особый интерес посетителей вызвал квест «В поисках музейного привидения», который помог по-другому взглянуть на самостоятельный осмотр экспозиции и сделать его более интересным. В художественном музея имени Крамского прошел концерт гитарного оркестра «Большое баррэ». В здании Мещанской управы состоялась творческая мастерская с участием воронежских поэтов, музыкантов и бардов. В музыкальной гостиной музея-усадьбы Веневитинова прошел салонный вечер, где звучал старинный рояль и проникновенные романсы с рассказами о судьбах, увлечениях и занятиях дворянства XIX века. В музее-квартире Мордасовой открылась выставка «Мы в работе боевые !..», в Доме Тюриных прошли детские игры, мастер-классы и квесты, а в Доме-музее Никитина и музее Бунина прошли театрализованные экскурсии, творческие встречи и даже классический оперный концерт.