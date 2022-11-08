Воронежцев приглашают на концерт "Мелодии дружбы"

Году культуры народов России посвящен концерт в музыкальной гостиной «Импровизация» в библиотеке имени Никитина. В программу «Мелодии дружбы» вошли произведения композиторов России, а также сочинения зарубежных композиторов, для которых вечным неиссякаемым источником, питающим их творчество, является народная музыка.

В исполнении студентов-солистов (аккордеонистов, баянистов, гитаристов, домристов), ансамблей разных составов, ансамблей Domra Nova ВГИИ и Domra Viva музыкальной школы-колледжа прозвучат «Узоры луговые» Г. Шендерева, «По муромской дорожке» С. Руднева, «Московский извозчик» Е. Дербенко, «Тустеп» и «Экспромт в стиле кантри» А. Цыганкова, «Под окном черемуха», «Веселая домра» В. Городовской, «Черная орхидея» С. Янковича, «Апрель» П. И. Чайковского, «Восточный романс» С. Рахманинова, «Севилья» И. Альбениса, «Интермеццо» П. Масканьи, «Венеция» П. Мартина, «Интермедия из сарсуэлы «Свадьба Луиса Алонсо» Х. Хименеса и другие.

Концерт состоится 13 ноября в 15.00 в лекционном зале 4-го этажа «Никитинки» (пл. Ленина, 2). 12+