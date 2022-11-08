В прошлом году от отравления алкоголем умер 571 воронежец

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Данные Роспотребнадзора свидетельствуют о росте в нашем регионе в последние годы количества острых отравлений спиртосодержащей продукцией. Если в 2019 году таких случаев было 517, то в прошлом – 722. Чаще всего отравление алкоголем заканчивается гибелью пациента. В 2021 году по этой причине умер 571 житель Воронежской области.

По словам специалистов, основной причиной острых отравлений становится употребление этанола. Наряду с ним регистрируются случаи отравления одеколонами, стеклоочистителями, тормозными жидкостями, тосолами и техническим спиртом.

– Наибольшую опасность для жизни и здоровья человека представляет случайное или намеренное употребление технических спиртосодержащих жидкостей – суррогатов алкоголя, которые являются дешевым заменителем этилового спирта, – рассказывает врач-методист областного наркодиспансера Светлана Шмарина. – Суррогаты или иные техжидкости, которые имеют в своем составе метиловый спирт, этиленгликоль, ацетон и другие ядовитые вещества, при попадании в организм могут привести к летальному исходу.

Дешевый аналог пищевого спирта – метанол, является сильным кумулятивным ядом. Он направленно действует на нервную и сосудистую системы человека, зрительные нервы и сетчатку глаз. Смертельная доза этанола – 30 г, но тяжелое отравление, приводящее к слепоте, может быть вызвано и 5-10 г вещества.

Врачи предостерегают воронежцев от покупки алкоголя в несанкционированных торговых точках, без фирменной заводской упаковки и акцизной марки. Лучший способ сохранить здоровье – отказаться от употребления спиртного.