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НовостиОбщество8 ноября 2022 10:03

В Воронеже не хотели платить ежемесячное пособие на ребенка матери, снимавшей квартиру

Выплаты начислили после вмешательства прокуратуры
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Жительнице Воронежа отказали в ежемесячном пособии на первого ребенка. Мать обратилась за назначением выплат в управление соцзащиты Левобережного района в январе 2022 года. Но ей отказали из-за отсутствия постоянного места проживания. На тот момент у женщины отсутствовало собственное жилье, она снимала квартиру в Левобережном районе и имела временную регистрацию.

- Прокуратура района посчитала отказ незаконным. Согласно гражданскому законодательству, местом жительства гражданина признается место, где он фактически постоянно или преимущественно проживает, при этом регистрация не входит в понятие «место жительства». Прокуратура района обратилась в суд с иском в защиту прав молодой матери об отмене незаконного решения органа соцзащиты и назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка. В суд представили доказательства постоянного проживания матери и ребенка на территории района. Левобережный райсуд удовлетворил исковые требования прокурора, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.