Дом в центре Воронежа УК не подготовила к отопительному сезону

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

После обращения жителей сотрудник государственной жилищной инспекции Воронежской области выехал для проверки подвала многоквартирного дома №26 по улице Кирова. В помещении третьего подъезда инспектор обнаружил подтопление канализационными стоками. При том, что инженерные сети горячего и холодного водоснабжения в доме были исправны, герметичность системы отопления оказалась нарушена.

Дальнейшее изучение проблемы показало, что из-за затопления подвала и отсутствия доступа к сетям отопления УК не проводила гидравлические испытания перед началом сезона.

- Соответственно на момент осмотра у управляющей организации отсутствовали паспорт готовности дома и акт проведения гидравлических испытаний, а коммунальная услуга по отоплению жильцам многоэтажки не предоставлялась, - отметили в ГЖИ Воронежской области.

По итогам проверки инспекция направила в адрес АО «УК Ленинского района» предписание об устранении выявленных нарушений.

На следующий день заявители сообщили в жилинспекцию, что отопление в доме появилось.