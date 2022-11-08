В Воронеже за 23 млн продают дизайнерский коттедж

За 23 млн продают дизайнерский двухэтажный коттедж в Железнодорожном районе Воронежа. Согласно информации на сайте бесплатных объявлений, строение площадью 272,8 кв. м. стоит на участке в 14,8 соток. На территории находится отапливаемая беседка, банный комплекс и зона барбекю с имитацией русской печки. В доме есть встроенный гараж.

Первый этаж дома занимают холл с дубовой лестницей, кухня-гостиная с камином и хозяйственные помещения. На втором – две спальни с ванными комнатами, рабочий кабинет, тренажерный зал, холл с выходом на балкон-террасу и комната с витражными окнами.