Сотрудники Росприроднадзора посетили иловые карты Правобережных очистных сооружений Воронежа

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Инспекторы Центрально-Черноземным межрегионального управления Росприроднадзора пришли с профилактическим визитом на иловые карты Правобережных очистных сооружений «РВК-Воронеж».

Цель мероприятия – напомнить руководству объекта об обязательных требованиях, а также знакомство с вступившими в силу изменениями законодательства при обращении с отходами I – II класса опасности, по вопросам, связанным с лицензированием.

- Профилактические визиты в настоящее время приобрели особую актуальность после введения моратория на проведения плановых выездных проверок надзорных органов, которые вошли в комплекс мер, предложенных Правительством РФ, в том числе, для снижения нагрузки на предпринимателей в современных условиях, - сообщили в управлении.