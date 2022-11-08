В Воронежской области за неделю ОРВИ заболели более 9 тысяч человек

В общественных местах по-прежнему лучше носить маску. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 31 октября по 6 ноября к врачам обратились 9110 заболевших ОРВИ жителей Воронежской области, что на 16,3% меньше, чем за предыдущую неделю. В числе заразившихся 4715– дети до 14 лет, то есть, больше половины об общего числа захворавших. Эти цифры сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора

В основном, в Воронежской области гуляют не гриппозные, а менее опасные вирусы. Тем не менее о профилактических мерах забывать не стоит. По состоянию на 7 ноября, прививки от гриппа получили 33% населения области, побочных эффектов ни у кого не обнаружили.

Руководителям предприятий рекомендуют обратиться в поликлиники области, коммерческие медицинские центры, имеющие лицензию на вакцинопрофилактику и за счет собственных средств привить свой коллектив. Иначе возможная вспышка болезни может вывести из строя до 40 процента работников.