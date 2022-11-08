На заводе в Воронеже слесарь получил черепно-мозговую травму из-за отлетевшей детали

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Гострудинспекция проводит проверку причин тяжелого несчастного случая с рабочим на воронежском заводе. Инцидент произошел 1 ноября.

- Во время ремонта станка на участке раскроя 34-летний слесарь-ремонтник рассек лоб металлической деталью. Сотрудник получил открытую черепно-мозговою травму, характер которой относится к категории тяжелых несчастных случаев. В настоящее время государственный инспектор труда проводит расследование на заводе, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.