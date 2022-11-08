Символическую ленточку перерезали, можно приступать к работе. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 7 ноября, в Воронеже открыли новый участковый пункт полиции по адресу: улица Торпедо «17Б».

В отремонтированном помещении общей площадью около 130 квадратных метров расположены кабинеты, рассчитанные на работу шести участковых. Также предусмотрены помещения для сотрудников по делам несовершеннолетних.

- Продолжается активная работа по обустройству участкового пункта полиции на улице Красноармейской, 66. Он так же, как и этот, будет соответствовать всем современным требованиям, - заявила на церемонии открытия и.о. руководителя управления имущественных и земельных отношений администрации Воронежа Карина Галоян.