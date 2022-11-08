В Воронежской области появилась вакансия с зарплатой до 500 тысяч рублей

Денежные вакансии - не редкость. Главное - иметь соответствующие профессиональные навыки. Фото: из архива «КП»

Аналитики HeadHunter (сайта, помогающего в поиске работы) определили самые высокооплачиваемые вакансии начала ноября. На первом месте в их рейтинге должность руководителя отдела платежных и банковских систем.

- Кандидат из Воронежской области, претендующий на эту работу, сможет получать зарплату от 300 000 до 500 000 рублей на руки. Обязанности: управление и вывод на новый уровень отдела по платежным и банковским решениям, услугам, построение системы управления, разработка стратегии и выработка инициатив для всех пяти входящих в отдел подразделений. Также руководитель должен будет выстраивать взаимосвязи с остальными отделами компании, заниматься оптимизацией процессов взаимодействия, ежедневным мониторингом метрик операционной деятельности, курированием ключевых и значимых проектов компании, - рассказала Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

Также в топ-10 самых дорогих вакансий ноября в Воронежской области вошли вакансии:

архитектор 1С - от 250 000 до 500 000 руб. до вычета налогов;

генеральный директор – от 100 000 до 500 000 руб. на руки;

руководитель в компанию Капитан Мармелад - от 150 000 до 450 000 руб. до вычета налогов.

Далее следуют три вакансии программистов:

Senior JavaScript (Angular)-developer - от 180 000 до 400 000 руб. на руки;

Product manager - от 265 000 до 400 000 руб. на руки;

Java разработчик – от 260 000 до 350 000 руб. на руки

Замыкают ТОП-10 одна медицинская вакансия и еще две опять же для IT-специалистов:

хирург-имплантолог в стоматологию - от 250 000 до 300 000 руб. на руки;

руководитель разработки/DevLead - от 300 000 руб. на руки;

Chief information officer (CIO) - от 250 000 руб. на руки.

- За последний месяц 2022 года в Воронежской области открыли более 13 500 вакансий, из них 4 100 с заработной платой от 100 тысяч рублей. Чаще всего это предложения из трех сфер деятельности: «Розничная торговля», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», - отмечают эксперты HeadHunter.