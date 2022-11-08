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НовостиОбщество8 ноября 2022 7:17

В Воронежской области отменили плату за квартиры в спецнайме для детей сирот

Мера начала действовать 7 ноября
Ярослав ИВАНОВ

Согласно поправкам в областной закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области», вступившим в силу 7 ноября, социально незащищенных категорий граждан освободили от платы за пользование жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. Привилегии в спецнайме касаются детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На сегодняшний момент, в регионе заключили более 2 000 договоров найма специализированного жилья.

В 2022–2024 в регионе на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направят более 2,7 млрд рублей. На эти деньги планируют купить более 1000 квартир, сообщил губернатор Александр Гусев.