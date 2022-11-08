Под Воронежем ВАЗ-21093 врезался в фуру: водитель легковушки погиб

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Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло 7 ноября.

Около 21.25 в селе Верхняя Хава 44-летний водитель на ВАЗ-21093 нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части и врезался в припаркованный на обочине грузовой автомобиль «Вольво FH-TRUCK» с полуприцепом.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался до приезда "скорой".

За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 122 ДТП, в них пострадали четыре человека, один погиб.