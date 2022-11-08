Две воронежские организации получат 13 млн по президентскому гранту на культурные проекты

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Две воронежские организации победили в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Основной тематикой конкурса была культурная интеграция ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в единое культурно-историческое пространство.

«Центр развития и поддержки городских сообществ «Вектор роста» получит 11,9 млн руб на проект «Один народ - одна культура». Воронежцы предлагают передать опыт в сфере культуры активистам из подшефных районов ЛНР - Луганска, Меловского, Марковского Новопсковского.

А ансамбль «Любожить» получит 1,1 млн руб на проект «Народная дружба и братство - дороже всякого богатства». Артисты организуют концерт народных русских, украинских, казачьих (донских, кубанских, терских, черноморских) и стилизованных авторских песен и танцев.