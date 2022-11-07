Воронежский «Буран» в черноземном дерби с «Тамбовом» вырвал победу, уступая 1:3

"Ураганные" ликуют - в Тамбове они одержали волевую победу. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Первый период матча в Тамбове сложился для «Бурана» крайне неудачно. На восьмой минуте Максим Баин классным броском открыл счет – 0:1. А на 12 минуте после нереализованного «Бураном» большинства он же в контратаке два в одного оформил дубль – 0:2.

В самом начале второго периода Дмитрий Огурцов реализовал большинство и свел разрыв в счете до минимума – 1:2. Однако на 26 минуте Тимур Фаткуллин отличным броском вернул хозяевам преимущество в две шайбы – 1:3.

И все же период остался за «ураганными». На 30 минуте Антон Гловацкий идеально бросил из угла площадки – 2:3.

В третьем периоде «ураганные» немного сбавили обороты. Но все же довели дело до овертайма. Меньше, чем за две минуты до конца третьей 20-минутки, «Буран» стал играть в шесть полевых хоккеистов с пустыми воротами. На этот раз риск себя оправдал. За 45 секунд до финальной сирены Дмитрий Бойчук отправил шайбу в сетку – 3:3.

Ну а в овертайме команды сыграли всего 14 секунд. Их хватило Гловацкому, чтобы поразить ворота «Тамбова» с убойной позиции и стать героем матча – 4:3.

«Буран» набрал 13 очков и поднялся на 24 место, вновь отодвинув ХК «Рязань-ВДВ» на 25-е. Впереди у «ураганных» 9 ноября еще один выездной матч с пензенским «Дизелем». Соперник сильный, команда идет на шестом месте с 29 очками. Игра начнется в 19.00.