Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт7 ноября 2022 17:17

Полузащитник воронежского «Факела» попал в сборную 16 тура Премьер-лиги

Ираклий Квеквескири заслужил признание экспертов дублем в ворота «Краснодара»
Юрий КОЗЛОВ
Символическая сборная 16 тура. Фото с сайта телеканала "Матч Премьер".

Символическая сборная 16 тура. Фото с сайта телеканала "Матч Премьер".

Фото: c телеграм-канала правительства Воронежской области.

Аналитики Премьер-лиги составили символическую сборную 16 тура. В нее попал полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири. Суровый опорник своими двумя голами добыл ничью 3:3 в домашнем матче с «Краснодаром». Жаль, что в последней для «Факела» в 2022 году игре на выезде с «Уралом» из Екатеринбурга Ираклий не сумеет выйти на поле из-за перебора желтых карточек.

Компанию чудесному грузину из «Факела» составили:

вратарь Георгий Шелия («Ахмат»);

защитники Фернандо Констанца и Гленн Бейл («Крылья Советов»), Егор Филиппенко («Урал»), Антон Швец («Ахмат»);

полузащитники Артем Тимофеев («Ахмат»), Даниил Глебов («Ростов»);

нападающие Алексей Ионов («Краснодар»), Николай Комличенко («Ростов») и Сергей Пиняев («Крылья Советов»).