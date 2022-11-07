Полузащитник воронежского «Факела» попал в сборную 16 тура Премьер-лиги

Символическая сборная 16 тура. Фото с сайта телеканала "Матч Премьер". Фото: c телеграм-канала правительства Воронежской области.

Аналитики Премьер-лиги составили символическую сборную 16 тура. В нее попал полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири. Суровый опорник своими двумя голами добыл ничью 3:3 в домашнем матче с «Краснодаром». Жаль, что в последней для «Факела» в 2022 году игре на выезде с «Уралом» из Екатеринбурга Ираклий не сумеет выйти на поле из-за перебора желтых карточек.

Компанию чудесному грузину из «Факела» составили:

вратарь Георгий Шелия («Ахмат»);

защитники Фернандо Констанца и Гленн Бейл («Крылья Советов»), Егор Филиппенко («Урал»), Антон Швец («Ахмат»);

полузащитники Артем Тимофеев («Ахмат»), Даниил Глебов («Ростов»);

нападающие Алексей Ионов («Краснодар»), Николай Комличенко («Ростов») и Сергей Пиняев («Крылья Советов»).