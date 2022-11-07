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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 16:53

В Воронеже женщину за попытку продажи героина могут посадить на 20 лет

200 грамм смертоносной отравы нашли во время обыска на ее квартире
Юрий КОЗЛОВ

В Советский районный суд Воронежа направили уголовное дело 42-летней жительницы Воронежа. Ее обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

В августе 2022 года женщину задержали в Воронеже сотрудники регионального управления ФСБ. В ходе личного досмотра и обыска в ее квартире обнаружили и изъяли более 200 граммов героина. По данным ФСБ, она собиралась продать этот «тяжелый» наркотик в Воронеже. Героин женщина купила у пока не установленного следствием преступника. Он является фигурантом другого уголовного дела.

Потенциальной наркоторговке грозит до 20 лет лишения свободы. Хорошее предостережение для тех, кому совесть не мешает продавать эту смертоносную гадость. Может, страх провести треть жизни за колючей проволокой остановит?