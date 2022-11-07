В городе Богучар Воронежской области выбрали нового мэра

В понедельник, 7 ноября, на заседании Совета народных депутатов выбрали нового мэра Богучара. Им стал 36-летний Сергей Аксенов. За него проголосовали все участвующие в заседании депутаты. Его конкурент, старший инспектор городской администрации Александра Панкрат, симпатий слуг народа не снискала.

Сергей Аксенов работает в администрации Богучара с 2013 года. До 2014-го юрисконсультом, а затем – заместителем главы.

Аксенов пришел на смену многолетнего главы Богучара Ивана Нежельского. Тем не менее экс-градоначальник, руливший городской администрацией с 2010 года, по-прежнему является председателем городского Совета народных депутатов.

Сергей Аксенов среди первоочередных задач на новом посту отметил ремонт дорог и завершение благоустройства набережной реки Богучарки.