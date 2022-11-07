Техническое шоу для малышей показал в Воронеже артист из Израиля

Маленькая любимая машинка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Восторг и бурные эмоции у малышей вызвала машинка-домик, которую привез на Маршакфест театр Орнана Брайера из Израиля. В необычном техническом шоу «Маленькая любимая машинка» коробка, в которой живет герой, готовит завтрак, стирает и гладит одежду, будит и развлекает хозяина. С помощью технических приспособлений, проекций, музыки и предметов артист (он же автор-режиссер-композитор в одном флаконе) Брайер превращает сцену в волшебный мир причудливых идей.

Во время представления детвора рвалась на сцену, давала артисту советы из зала, когда машинка подшучивала над героем. А когда представление закончилось, один из юных зрителей таки прорвался к чудо-агрегату и заглянул внутрь этой волшебной «лаборатории».

Юному воронежскому зрителб удалось заглянуть внутрь чудо-агрегата Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Актер и режиссер признался, что создает шоу в первую очередь для себя, для своего внутреннего ребенка. Именно в этом, как он считает, секрет того, что представление так нравится детворе.

- С детьми нельзя лукавить, они сразу считывают неискренность. Я дал 90 представлений в детских садах, чтобы проверить, как детвора реагирует на спектакль, что нужно изменить, - рассказал Орнан. - Сам я никак не борюсь со своей «инфантильностью», хотя из-за своей детскости много раз попадал в неловкие ситуации. Но это не повлияло на мое мироощущение, и я продолжаю играть в детство. Неслучайно мои спектакли без слов. Они развивают воображение: каждый находит что-то свое, фантазирует. Мне даже важнее, когда бурно реагируют взрослые. После шоу подходят родители и благодарят. Они понимают, что спектакль затрагивает тему одиночества, ведь человек совсем один в этой машинке. Здорово, когда взрослые могут считать эту мысль.

Маленькая любимая машинка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Создатель признался, что идея шоу взялась ниоткуда. Но потом он вспомнил, что его дедушка был создателем первой стиральной машинки в Израиле. Видимо, эта информация подсознательно подтолкнула его воображение, и он интуитивно ее подхватил.

Для создания чудо-агрегата Орнан использовал всякие мелочи из своей студии. Их там видимо-невидимо. И они становятся подручными материалами в его спектаклях - он просто оглядывается вокруг и берет подходящие объекты. Например, колеса машинки – от двух поломанных велосипедов. Всю техническую начинку артист делает сам, а также лично подбирает музыку, видео и свет для своих представлений. Иногда случаются накладки.

- Однажды проектор находился не на полу, как сейчас, а был подвешен. И вдруг прожектор погас. Мне спешно принесли лестницу, пришлось взобраться наверх, быстро отремонтировать, я успел все поправить в тот момент, когда мне как раз нужно было вылезать из машинки, - вспомнил артист. - Слава богу, после 90 выступлений в этом шоу все отработано до мельчайших тонкостей, можно предугадать, если что-то пойдет не так.

Маленькая любимая машинка Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Израильский артист рассказал, что уже выступил с этим спектаклем в более чем 30 странах. Последние три месяца он непрерывно был на чемоданах. И рад, что гастроли заканчиваются именно в России.

- Искусство высоко ценится во многих странах. Но именно у россиян оно в крови, вам не нужно специально оценивать произведение, потому что вы делаете это интуитивно. Ведь русские - культурно богатая нация, - отметил на прощанье артист.