В Воронеже эвакуировали посетителей ТРК «Арена»

кадр с телеграм-канала "Воронеж № 1". Фото: из соцсетей

В понедельник, 7 ноября, около 16 часов, из торгово-развлекательного комплекса «Арена» (Бульвар Победы, 23Б) стали эвакуировать посетителей. По громкоговорителю просили людей сохранять спокойствие, причину не поясняли. Фото посетителей, стоящих перед «Ареной», разместили в соцсетях.

Обычно такая эвакуация происходит из-за анонимного звонка о некоем взрывном устройстве. Так ли случилось на этот раз, пока неясно. В силовых структурах оперативно прокомментировать ситуацию с «Ареной» не смогли. В самом торгово-развлекательном комплексе от комментариев тоже отказались.