В райцентре Воронежской области ревнивец застрелил мужа своей бывшей жены

Выстрел оказался смертельным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5 ноября кровавая драма случилась в Боброве на улице Кирова. 39-летний мужчина пришел к квартире, где его бывшая жена жила с новым гражданским мужем, с гладкоствольным ружьем. Хотя брак с ней был расторгнут еще девять лет назад, видимо, ревность его мучила до сих пор.

Женщина вышла на лестничную клетку и попросила их больше не беспокоить. Потом появился и ее нынешний 36-летний муж. Тогда бывший выстрелил в него. Ранение оказалось смертельным.

Убийца убежал и попытался уничтожить ружье, сделать это ему не удалось. Ревнивца задержали.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы).

- Мы ходатайствуем об аресте мужчины. Следователь СК провел осмотр места происшествия. По изъятым предметам, в том числе ружью, назначили комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашивают свидетелей, – рассказал руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Ушаков.