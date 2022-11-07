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НовостиОбщество7 ноября 2022 13:44

В Воронеже снова стали активно продавать кнопочные телефоны

Видимо, это связано с частичной мобилизацией
Олег КУЗНЕЦОВ
Даже такой "убитый" аппарат может что-то стоить, если вдруг его удастся реанимировать.

Даже такой "убитый" аппарат может что-то стоить, если вдруг его удастся реанимировать.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

На сайте объявлений «Авито» все чаще стали выкладывать информацию о продаже старых кнопочных телефонов. Самый простенький стоит 150 рублей, но есть и аппараты, оцененные в 8 тысяч. Это так называемые противоударные мобильники. Он может долго держать связь и не повреждаться при падениях.

Разброс цен в объявлениях велик.

Разброс цен в объявлениях велик.

Фото: Авито.

Рост спроса на устаревшие модели наблюдается с момента начала частичной мобилизации. Видимо, это связано с тем, что на территории СВО современные гаджеты находятся под запретом, так как по ним легко определить расположение воинского подразделения. Так что разрешают иметь при себе только аппараты, предназначенные исключительно для звонков.