В Воронеже снова стали активно продавать кнопочные телефоны

Даже такой "убитый" аппарат может что-то стоить, если вдруг его удастся реанимировать. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На сайте объявлений «Авито» все чаще стали выкладывать информацию о продаже старых кнопочных телефонов. Самый простенький стоит 150 рублей, но есть и аппараты, оцененные в 8 тысяч. Это так называемые противоударные мобильники. Он может долго держать связь и не повреждаться при падениях.

Разброс цен в объявлениях велик. Фото: Авито.

Рост спроса на устаревшие модели наблюдается с момента начала частичной мобилизации. Видимо, это связано с тем, что на территории СВО современные гаджеты находятся под запретом, так как по ним легко определить расположение воинского подразделения. Так что разрешают иметь при себе только аппараты, предназначенные исключительно для звонков.