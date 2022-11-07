В Воронеже мужчина, требуя у друга деньги, натравил на него дядю-рецидивиста с пистолетом

Рецидивист угрожал 41-летнему мужчине этим пистолетом. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На днях за помощью в дежурную часть отдела полиции № 3 обратился 41 – летний воронежец. Житель улицы Иркутской микрорайона ВАИ рассказал, что работает разнорабочим у индивидуального предпринимателя. Его попросил помочь с трудоустройством 29-летний мужчина. Он живет на той же улице. 41-летний знакомый полагал, что этот человек – его друг.

Однако дружба не выдержала испытания деньгами. 29-летний мужчина отработал несколько дней. Но из-за финансовых сложностей заказчика предприниматель отдал ему только половину положенного заработка. Однако «крайним» в этой ситуации обиженный работник почему-то решил сделать не бизнесмена, а своего друга. Несколько дней он угрожал ему по телефону всяческими неприятностями, если деньги каким-то чудом у него не появятся.

Днем 6 ноября текущего года 41-летний мужчина встретился со своим 29-летним товарищем на одной из улиц микрорайона ВАИ. На встречу друг пришел вместе со своим родственником, ранее судимым 46-летним дядей, тоже местным жителем.

Молодой человек вновь стал требовать от товарища денег, да еще и с процентами из-за нескольких дней ожидания. «Счетчик», дескать, тикает. Одним словом, классический «наезд» в стиле 90-х.

Доводы мужчины о том, что он сам является рабочим и также не получил обещанной суммы целиком, дядя с племянником не желали слышать. Они требовали 30 тысяч рублей.

46-летний рецидивист достал пневматически пистолет, похожий на настоящий, и, угрожая выстрелить, стал требовать отдать деньги. Не добившись своего, мужчины стали наносить удары руками и ногами по телу своей жертвы. А старший еще и ударил его пистолетом по голове.

В конце концов дядя с племянником забрали у 41-летнего мужчины телефон. Тому все же удалось вырваться и убежать. Прохожие помогли ему вызвать полицию и скорую.

Полицейские вскоре задержали вымогателей. В квартире бывшего друга избитого мужчины изъяли пневматический пистолет, который направили на экспертизу, а также похищенный телефон.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство». Дядю и племянника задержали, решают вопрос об их аресте. Обоим грозит до семи лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.