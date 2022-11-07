В Воронежской области сельчанка зарезала мужа

Фото - СУ СКР по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Жительница борисоглебского села Горелка стала фигуранткой уголовного дела об убийстве. Во время застолья она вонзила в грудь мужа нож. Так трагически закончился для их семьи праздник 4 ноября. Подробности рассказали 7 ноября в пресс-службе СУ СК по Воронежской области.

По предварительным данным, супруги начали выпивать еще с утра. Поднабравшись, они поссорились. Тогда 48-летняя женщина схватилась за нож и ударила 49-летнего мужа в грудь. Он скончался на месте. По предварительным данным, смерть наступила от открытого ранения груди с повреждением сердца.

Ранее стало известно, что в Воронеже аналогичная ситуация произошла вечером 4 ноября в доме на улице Брянской. 23-летняя девушка, выпивая в гостях у своей 35-летней подруги, всадила нож в грудь ее сожителю.