Границы Хопёрского заповедника Воронежской области расширили в ЕГРН

Мы уже раньше писали о решении правительства расширить территорию Хоперского заповедника. С восточной границы к нему присоединили восемь кварталов искусственно посаженного почти век назад соснового леса.

Новые границы охраняемой территории недавно внесли в ЕГРЛ. Теперь площадь Хопёрского заповедника составляет 16 758,1048 гектара, сообщили в воронежском управлении Росреестра.

Находится ООПТ в долине реки Хопёр на территории трех административных районов: Новохопёрского, Поворинского и Грибановского. В заповеднике обитают 16 видов животных из Красной книги России, но особым его обитателем и символом стала русская выхухоль. Предполагается, что расширение территории заповедника будет способствовать сохранению его уникальной флоры и фауны, а также положительно скажется на развитии экологического туризма в Воронежской области.

- Четкое определение границ таких зон в Едином государственном реестре недвижимости защищает уникальные природные объекты от нарушений природоохранного законодательства, − отметила директор Кадастровой палаты по Воронежской области Ольга Фефелова.