В центре Воронежа у памятника Никитина началась укладка старинной мостовой

скрин с поста в паблике "Воронеж. Пешком" ВКонтакте. Фото: из социальной сети

В понедельник, 7 ноября, краевед Ольга Рудева выложила в сообществе «Воронеж.Пешком» ВКонтакте фото начала работ по укладке старинной мостовой возле памятника Никитину у кинотеатра «Пролетарий». Снимок сделал некий Nik Halmer.

Напомним, брусчатку XIX века обнаружили во время реконструкции площадки возле памятника Никитину в 2022 году. Ее на время разобрали. Было два варианта – поместить брусчатку «под стекло» в один из музеев, либо положить на прежнее место. Власти отдали предпочтение второму варианту. Но старинную мостовую решили поднять, чтобы она была на одном уровне с современной плиткой.